البيت الأبيض: بايدن يستقبل الرئيس الأفغاني في 25 يونيو

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، بالعاصمة واشنطن، في 25 يونيو/حزيران الجاري.

وذكر بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي أن "الرئيس بايدن يتطلع لاستقبال الرئيس غني وعبد الله بمقر الرئاسة الأمريكية في 25 يونيو الجاري".

وستسلط زيارة الرئيس غني وعبد الله الضوء على الشراكة الدائمة بين البلدين، حسب البيان.

وأكدت المسؤولة الأمريكية التزام بلادها "تقديم المساعدة الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية لدعم الشعب الأفغاني، بما في ذلك النساء والفتيات والأقليات الأفغانية".

وذكرت أن "واشنطن ستحافظ، رغم الانسحاب العسكري، على التعاون الوثيق مع حكومة أفغانستان لضمان عدم تحول البلاد مرة أخرى إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، التي تشكل بالتالي تهديدا للولايات المتحدة".

وأفادت بساكي بأن "الولايات المتحدة تواصل دعمها الكامل لعملية السلام الجارية، وتشجع جميع الأطراف الأفغانية على المشاركة بشكل هادف في المفاوضات لإنهاء الصراع".

ومنذ مطلع مايو/أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من بايدن في أبريل/نيسان، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأسفرت المفاوضات بين واشنطن وحركة "طالبان"، بوساطة قطرية، عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.