البحرية الأميركية تختبر أحدث حاملة طائرات لديها

بدأت البحرية الأميركية سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطورا وذلك بتنفيذ تفجيرات ضخمة لتحديد مدى تحمل البارجة.

وأعلنت، الاثنين، تفجير قنبلة تزن أكثر من 18 طنا، قرب حاملة الطائرات الجديدة "يو. إس. إس. جيرالد فورد"، لاختبار قدرتها على تحمل الصدمات أثناء المعارك.

ونقل موقع "بي بي سي" الإخباري أن البحرية الأمريكية استخدمت 18143 كيلوغرامًا من المتفجرات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لإحداث تفجير قرب حاملة الطائرات "جيرالد فورد".

وأضافت أن التفجير يحاكي تعرض الحاملة لضربة مباشرة من عدو مفترض، بغرض اختبار قدرتها على الصمود في المعارك.

وذكر بيان أنه تم إجراء أولى الاختبارات، التي تُعرف باسم "فول شيب شوك" الجمعة عندما قامت البحرية بحادث تفجير عملاق بالقرب من حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد".

وأظهرت الصور ولقطات مسجلة اندفاعا هائلا للمياه من المحيط نتيجة ما وصفته وسائل الإعلام الأميركية أنه انفجار بقوة 18 طنًا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الانفجار، الذي وقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، سجل على أنه زلزال بقوة 3,9 درجات.

وأضافت في البيان أن البحرية "تُجري تجارب ارتدادية لتصميمات السفينة الجديدة باستخدام متفجرات لتأكيد أن سفننا الحربية يمكنها الاستمرار في تلبية متطلبات المهمة الملحّة في ظل ظروف قاسية قد تواجهها في المعركة".

بعد الاختبارات، ستخضع السفينة الحربية للصيانة والإصلاح.

وأوضحت البحرية أن التجارب تقام "ضمن جدول زمني ضيق يتوافق مع متطلبات تخفيف الآثار البيئية، مع احترام أنماط الهجرة المعروفة للحياة البحرية في منطقة الاختبار"