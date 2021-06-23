4 إصابات في انهيار جسر مشاة في واشنطن

أصيب 4 أشخاص، الأربعاء، في انهيار جسر مشاة شمال شرقي العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت وكالة الإطفاء الأمريكية عبر تويتر،إنه "تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج على خلفية الحادث"، دون تحديد طبيعة الإصابات.

وأوضحت الوكالة أنه لا يوجد أي معلومات أو تقارير تفيد بوجود أي ضحايا تحت الأنقاض.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن انهيار الجسر تسبب في توقف حركة المرور على طريق سريع في كلا الاتجاهين.

ولم تكشف السلطات الأمريكية حتى الساعة (18:23 ت.غ) مزيدا من التفاصيل حول الحادث أو أسبابه، كما لم تعلن عن حجم الخسائر المادية.