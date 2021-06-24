واشنطن تعلن عودتها لمباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي

كشف مسؤول بالخارجية الأمريكية، الخميس، أن واشنطن ستعود إلى الجولة السابعة من مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

ونقل موقع "صوت أمريكا" عن المسؤول ـلم يسمه- قوله إن "واشنطن ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من محادثات فيينا".

وأضاف أن عودة بلاده إلى المباحثات مشروطة بالتوصل إلى اتفاق.

وأوضح قائلا: "واشنطن لن تعود لمحادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق"، لافتا إلى استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.

على صعيد آخر، ندد المسؤول باستمرار احتجاز مواطنين أمريكيين في إيران، ووصف الأمر بـ"الفضيحة".

كما شدد على أن "الولايات المتحدة لن تهدأ حتى يعود مواطنوها إلى وطنهم"، حسب المصدر ذاته.

وتوقفت مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، الأحد، بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

والاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "سنواصل عملية المحادثات في فيينا، وبعد انتهاء الجولة السادسة نتوقع المشاركة في الجولة السابعة التي لم يحدد موعدها بعد".

وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، انطلقت مباحثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.