إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا بعد انهيار مبنى من 12 طابقاً

أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بعد انهيار مبنى سكني من 12 طابقاً في مدينة ميامي.

وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة: "أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في فلوريدا، وطلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى سيرفسايد، الخميس".

وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذه بايدن "يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث، من أجل تخفيف المشقة والمعاناة الناجمة عن حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين".

وأوضح أن "تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي ديد".

والخميس، قتل شخص على الأقل، وفقد 99 آخرون، في انهيار مبنى "سيرفسايد" السكني في مقاطعة "ميامي ديد".

ويقع المبنى السكني، المطل على المحيط الأطلسي، في شمال منطقة ميامي بيتش السياحية، ويتكون من 12 طابقا، ويضم أكثر من 130 وحدة سكنية.

وأكدت السلطات الأميركية أنه لا تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصا فُقدوا إثر انهيار المبنى، ما يثير المخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة، في وقت يُواصل عمال الإنقاذ فيه البحث بين الأنقاض.