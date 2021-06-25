4 قتلى في انهيار مبنى سكني في فلوريدا بالولايات المتحدة

أعلن مسؤولون أمريكيون، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى سكني الخميس في ولاية فلوريدا إلى 4 أشخاص، والمفقودين إلى 159 شخصا.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، في تصريح صحفي، إنه "تم انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض، ما رفع عدد القتلى إلى 4".

وأضافت أن "مهمة البحث والإنقاذ مستمرة، ولا يزال مسؤولو الإنقاذ يبحثون عن ناجين من انهيار مبنى سيرفسايد"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وفي السياق، أفاد مساعد رئيس الإطفاء في المقاطعة، رايد جاد الله، أن "عمليات الإنقاذ استمرت طوال الليل، ويعمل أكثر من 130 من رجال الإطفاء في موقع الحادث".

وأضاف أن رجال الإنقاذ سمعوا ضجيجا من تحت الحطام، مما يعطي أملا أن البعض على قيد الحياة.

من جانبه، أوضح مدير شرطة ميامي ديد، فريدي راميريز، أن "الشرطة تعمل مع المسؤولين الصحيين للتعرف على هوية الضحايا الـ4".

وخلال الساعات الأولى من الحادث، تمكن رجال الإنقاذ من سحب ما لا يقل عن 35 شخصا من تحت الأنقاض، وتم الإبلاغ عن إصابة 11 آخرين.

ولم يحدد المسؤولون سبب انهيار المبنى حتى الساعة (14:55 ت.غ).

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا عقب انهيار المبنى.

والخميس، انهار مبنى "سيرفسايد" السكني في مقاطعة "ميامي ديد"، المطل على المحيط الأطلسي، في شمال منطقة ميامي بيتش السياحية، ويتكون من 12 طابقا، ويضم أكثر من 130 وحدة سكنية.