البنتاغون يبدأ باختبار حبوب تمنع آثار الشيخوخة

تتوقع قيادة العمليات الخاصة الانتقال إلى التجارب السريرية العام المقبل لحبوب قد تمنع أو تقلل بعض التأثيرات الحادة للشيخوخة وهي جزء من جهود البنتاغون الأوسع نطاقًا من أجل "تحسين الأداء البشري"، وفقا لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وقالت ليزا ساندرز، مديرة العلوم والتكنولوجيا الحيوية التابع لقوات العمليات الخاصة: "هذه الجهود لا تتعلق بخلق سمات جسدية غير موجودة بالفعل بشكل طبيعي، وإنما بتعزيز جاهزية قواتنا للمهمة من خلال تحسين خصائص الأداء التي تتراجع عادة مع تقدم العمر".

وأضافت ساندرز: "بشكل أساسي، نحن نعمل مع شركاء الصناعة البارزين ومؤسسات البحث الإكلينيكي لتطوير مغذيات، في شكل حبوب مناسبة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات من المدنيين والعسكريين على حد سواء، والتي قد تتضمن فوائدها الناتجة تحسين الأداء البشري - مثل زيادة القدرة على التحمل والتعافي بشكل أسرع من الإصابة".