بايدن: لا انسحاب مبكر من أفغانستان ونسير وفق الجدول المعد سابقاً

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لن يتم إنجازه بوتيرة أسرع من المتوقع، وذلك رداً على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي "نحن بالضبط وفق المسار" المقرر، فيما يوسع مقاتلو طالبان سيطرتهم على مزيد من المناطق الأفغانية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 ايلول/ سبتمبر.

لكن التساؤلات ازدادت اخيرا حول إمكان تسريع البرنامج الزمني للانسحاب وخصوصاً بعدما غادرت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية.

وهذه القاعدة، الأكبر في البلاد، كانت القاعدة الخلفية الرئيسية لكل العمليات العسكرية الأميركية في افغانستان.

واعتبر بايدن أن على الحكومة الافغانية "أن تكون قادرة بنفسها" على ضمان الامن في العاصمة كابول التي تبعد خمسين كلم من المطار.

وافادت معلومات صحافية أن الاميركيين سيبقون نحو 600 جندي منتشرين في كابول لحماية سفارتهم.