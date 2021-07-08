الكنديون يطالبون الكنيسة الكاثوليكية بالاعتذار عن قتل الأطفال

ترتفع الأصوات الغاضبة والمنددة بالكنيسة الكاثوليكية في كندا على خلفية اكتشاف قبور أطفال مجهولين داخل مدارس داخلية كانت تحت إشراف الرهبان.

ففي 24 حزيران/ يونيو المنصرم، عثر على 751 قبرا عشوائياً تحوي رفات أطفال في حديقة مدرسة داخلية تديرها الكنيسة الكاثوليكية بولاية ساسكاتشوان.

وذكر تلفزيون "سي تي في" الكندي، الخميس، أن الغضب ضد الكنيسة التي ترفض الاعتذار عن فضيحة المدرسة الداخلية، يتزايد حتى بين مرتاديها.

وأوضحت أن بعض مرتادي الكنيسة قرروا عدم زيارتها، بعد عدم تقديمها أي اعتذار.

وقد دعا بعض المرتادين الكنيسة الكاثوليكية للاعتذار، فيما قرر بعضهم إنهاء علاقتهم بالكنيسة مؤكدين عدم قدرتهم على الصمت حيال الفظائع التي يتغاضى عنها رجال الدين، بحسب المصدر ذاته.

الكاتبة برناديت هارداكر، قالت إنها ناضلت داخليا بشأن موقف الكنيسة في العديد من القضايا، بما في ذلك حقوق السكان الأصليين، لكنها غادرت الكنيسة عندما وصلت إلى النقطة التي لا يمكن تحملها.

واعتبرت هارداكر نفسها بأنها "كاثوليكية سابقة"، معربة عن خجلها من دعمها لمؤسسة تلجأ للهروب بدلا من تحمل المسؤولية.

ووصفت موقف الكنيسة الكاثوليكية بأنه "أكثر من نفاق وإفلاس أخلاقي".

كما وصفت ما حدث في المدارس الداخلية بأنه "خطيئة من أخطر أنواعها".

وأضافت: "لا يمكنكم أن تكونوا جزءا من مؤسسة كهذه طوال حياتكم، متجاهلين ما حدث".

وفي مايو/ أيار الماضي، عثر على رفات 215 طفلا، بعضهم لا تزيد أعمارهم على 3 سنوات، مدفونين في موقع كان ذات يوم أكبر مدرسة داخلية للسكان الأصليين في كندا قرب مدينة كاملوبس، بولاية كولومبيا البريطانية.

يشار إلى أن هذه المدارس كانت تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية، وبقيت تلك المؤسسات التعليمية مفتوحة حتى بداية سبعينيات القرن الماضي.

ويقول مؤرخون كنديون إن بين عامي 1883 و1996، أجبر نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين على "استيعاب وإدراك" المجتمع الأبيض في كندا، عبر الالتحاق بمدارس كان يديرها، غالبا، مبشرون مسيحيون.

وقد واجه هؤلاء الأطفال انتهاكات كبيرة، فيما وصفت "اللجنة الكندية للحقيقة والمصالحة" في 2015، ما عاشوه بـ"الإبادة الثقافية". إذ كانوا يُمنعون من التحدث بلغتهم الأصلية كما تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بل والحرمان من الطعام حسب شهادات كثيرة.