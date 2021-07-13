فضحية جديدة للكنيسة الكندية بعد اكتشاف مقبرة أطفال ثالثة

عثر على مقبرة جديدة في مقاطعة "كولومبيا البريطانية" في كندا تضم رفات أكثر من 160 طفلا مجهولين، وفق ما أفادت وسائل إعلام كندية، الثلاثاء.

وبحسب مؤسسة "سي بي سي" الإعلامية الرسمية، عثر على رفات الأطفال في أرض تابعة لكنيسة في جزيرة كوبر الواقعة ضمن جزر الخليج الجنوبي وهي موطن لقبائل بينيلاكوت من السكان الأصليين.

وفي مايو/ أيار الماضي، عُثر على رفات 215 طفلا، بعضهم لا تزيد أعمارهم على 3 سنوات، مدفونين في موقع كان ذات يوم أكبر مدرسة داخلية للسكان الأصليين في كندا قرب مدينة كاملوبس، بولاية كولومبيا البريطانية.

يشار إلى أن هذه المدارس كانت تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية، وبقيت تلك المؤسسات التعليمية مفتوحة حتى بداية سبعينات القرن الماضي.

ويقول مؤرخون كنديون إن بين عامي 1883 و1996، أجبر نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين على "استيعاب وإدراك" المجتمع الأبيض في كندا، عبر الالتحاق بمدارس كان يديرها، غالبا، مبشرون مسيحيون.

وقد واجه هؤلاء الأطفال انتهاكات كبيرة، ووصفت "اللجنة الكندية للحقيقة والمصالحة" في 2015، ما عاشوه بـ"الإبادة الثقافية"، إذ كانوا يُمنعون من التحدث بلغتهم الأصلية كما تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بل والحرمان من الطعام حسب شهادات كثيرة.