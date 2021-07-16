فيسبوك: عملية تجسس إيرانية كبيرة ضد أفراد بالجيش الأمريكي

أغلقت شركة فيسبوك نحو 200 حساب تديرها مجموعة من "الهاكرز" في إيران، لقيامهم بعملية تجسس إلكتروني واستهدفوا من خلالها في الغالب أفرادا بالجيش الأمريكي، وآخرين يعملون في شركات الدفاع والطيران.

وكشف موقع "فيسبوك" عبر مدونة رسمية له الخميس، أن "شبكة من المتسللين على صلة بإيران حاولت استخدام منصتها لاستهداف أفراد الجيش الأمريكي، من خلال مجموعة تعرف باسم "تورتيسشل" (صدفة السلحفاة)".

وأشار أن الجماعة "طاردت الأفراد والشركات في صناعات الدفاع والطيران، وكانت أهدافها الأساسية في أمريكا، لكنهم سعوا أيضا إلى البحث عن أشخاص في المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا".

ولفتت شركة فيسبوك كذلك أن مجموعة "تورنيسشل" استخدمت شخصيات مزيفة عبر الإنترنت للتواصل مع الأهداف المراد التجسس عليها، واكتساب الثقة أحيانا على مدار عدة أشهر، ودفعهم إلى مواقع أخرى، وتم خداعهم للنقر على روابط ضارة، من شأنها إصابة أجهزتهم ببرامج تجسس ضارة.

وقال "فيسبوك" في بيانه: "كان لهذا النشاط السمات المميزة لعملية مستمرة وذات موارد جيدة، مع الاعتماد على إجراءات أمنية تشغيلية قوية نسبيا لإخفاء من يقف وراءها".

كما بينت "فيسبوك" في بيانها أن مجموعة "تورتيسشل" أنشأت "شخصيات معقدة على الإنترنت" للاتصال بأهدافها وبناء الثقة معهم قبل محاولة إقناعهم بالنقر فوق الروابط الخبيثة، وكان لديهم حسابات عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة لجعل خدعتهم تبدو أكثر مصداقية.

يشار إلى أنه تم اتهام إيران بمجموعة متنوعة من الأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت خلال العام الماضي، وعلى وجه الخصوص عندما قالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها كانت واحدة من الدول التي حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.