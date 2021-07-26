البيت الأبيض: لا يمكننا "حتى الآن" وصف ما حدث في تونس بالانقلاب

أعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن قلقها إزاء التطورات في تونس، قائلة إنه "حتى الآن لا يمكن وصف ما إذا كانت قرارات الرئيس التونسي انقلابا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الولايات المتحدة قلقة إزاء تطور الأحداث في تونس في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة وباء كورونا.

وأضافت ساكي: نحن على تواصل مع المسؤولين التونسيين بشأن الأوضاع الحالية وندعم جهودهم للاستمرار في العملية الديمقراطية، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وتابعت: "حتى الآن لا يمكننا توصيف ما إذا كانت قرارات الرئيس التونسي انقلابا".