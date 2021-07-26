بايدن: لن نقوم بمهام قتالية في العراق بعد الآن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إن قوات بلده لن تقوم بمهام قتالية في العراق بعد الآن وسيتركز دورها على المساعدة في تدريب القوات المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال بايدن إن "القوات الأمريكية لن تقوم بمهمات قتالية في العراق بعد الآن؛ ودورنا سيتركز على المساعدة في التدريب".

وتابع: "ملتزمون بالتعاون الأمني ومواجهة داعش مع الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع العراق سيستمر".

ولفت بايدن إلى أنه "الشراكة الأميركية العراقية مستمرة، وإدارتي ملتزمة بها"، مضيفا: "نرغب في استمرار دعم العراق استخباراتيا".

وأردف بالقول: "سنرسل 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى العراق"، متعهدا بـ"تعزيز العلاقة مع العراق".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جانبه، أعرب الكاظمي عن سعادته باستمرار التعاون بين بغداد وواشنطن، لافتا إلى أن "علاقات البلدين لها جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها".

وأضاف أن "الشراكة مع الولايات المتحدة استراتيجية والعلاقة أقوى من أي وقت مضى".

وكان الكاظمي وصل مساء الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وتأتي هذه الزيارة بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين يوم الجمعة في واشنطن، وتركزت المباحثات حول وجود القوات الأمريكية في العراق وعلاقات البلدين على مختلف الأصعدة.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد، وذلك بعد يومين من ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس.

وتضغط قوى سياسية مقربة من طهران باتجاه مغادرة القوات الأمريكية للبلاد، كما تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متكررة في العراق؛ تتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراءها.