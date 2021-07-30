وصول أول رحلة تقل مترجمين أفغان وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، وصول أول رحلة جوية تقل مترجمين أفغان، وذلك في مستهل عملية لإجلاء وإعادة توطين الآلاف من المتعاونين مع القوات الأمريكية.

ووصف بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، "تواصل واشنطن الوفاء بوعدها لآلاف الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب مع القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، على مدار العشرين عامًا الماضية"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

والمجموعة الأولى من المهاجرين الأفغان تقل أكثر من مئتي شخص، معظمهم مترجمين وعائلاتهم، وسيتم إعادة توطينهم في البلاد، بحسب البيان ذاته.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "يريد تكريم المحاربين القدامى والدبلوماسيين وغيرهم في الولايات المتحدة الذين دافعوا عن الأفغان".

ونوّه بايدن قائلاً "أود أن أشكر هؤلاء الأفغان الشجعان لوقوفهم إلى جانب الولايات المتحدة، واليوم، أنا فخور بأن أقول لهم:" أهلا بكم في وطنكم ".

والخميس، صادق الكونغرس الأمريكي على تشريع طارئ لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية مبنى الكابيتول، وزيادة عدد تأشيرات الدخول للأجانب الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

وصادق مجلس الشيوخ على التشريع بالإجماع، كما أقره مجلس النواب بـ416 صوتا مقابل 11.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع الذي ينص على تخصيص 2.1 مليار دولار لدفع رواتب عناصر الشرطة الذين يضمنون حماية مبنى الكابيتول، وتمويل الإجراءات الخاصة بمنح مزيد من التأشيرات للأجانب، معظمهم من الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.