إغلاق البنتاغون الأمريكي بعد سماع طلقات نارية بالقرب منه

أغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صباح الثلاثاء بعد إطلاق عدد من الأعيرة النارية قرب رصيف محطة مواصلات المنشأة.

وقال شخصان مطلعان على الواقعة إن شخصا واحدا على الأقل أصيب، وتحدث الاثنان شريطة كتمان هويتيهما لأنهما غير مخولين بالإفصاح عن معلومات. ولم تعرف على الفور حالة الشخص المصاب.

وقع ذلك على رصيف محطة مواصلات، وهي جزء من مركز نقل البنتاغون، حسبما ذكرت قوة حماية البنتاغون على تويتر.

وجاء في بيان من وزارة الدفاع إن المنشأة مغلقة لدواعي "نشاط شرطي."

وأمرت قطارات الأنفاق بتجاوز محطة بنتاغون دون توقف بسبب تحقيقات الشرطة.

وكان مراسل أسوشيتدبرس بالقرب من المبنى قد سمع دوي عدة طلقات نارية.