أين ذهبت زجاجة الويسكي الفاخرة التي أهدتها اليابان لوزير الخارجية الأميركي السابق؟

اختفت زجاجة ويسكي تقدر قيمتها بنحو 5,800 دولار كانت اليابان قد أهدتها لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، ما استدعى فتح تحقيق بالموضوع على ما أفادت وسائل إعلام الأربعاء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين يابانيين سلموا الزجاجة الى وزارة الخارجية الاميركية في 24 حزيران/يونيو عام 2019، مشيرة الى ان بومبيو كان حينها في زيارة إلى السعودية ولم يتضح ان كان قد تسلم الهدية بنفسه لاحقا.

ويحق للمسؤول الحكومي في الولايات المتحدة الاحتفاظ بالهدية التي تقل قيمتها عن 390 دولارا، ولكن ان كانت قيمتها أعلى وأراد الاحتفاظ بها يتوجب عليه دفع ثمنها للحكومة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الحكومة لم تتسلم أي مال مقابل زجاجة الويسكي المفقودة.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الاعتيادي أن تكشف وزارة الخارجية بشكل علني عن فقدان هدية ما.

وقال محامي بومبيو إن وزير الخارجية السابق الذي تولى ايضا رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" لا يعلم شيئا عن مصير زجاجة الويسكي المفقودة.