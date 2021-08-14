بايدن: لن أورث الحرب في أفغانستان للرئيس المقبل

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدداً، السبت، عن قراره سحب الجيش الأميركي من أفغانستان، متعهداً بإنهائها في عهده وعدم توريثها للرئيس المقبل.

وقال بايدن بعد اجتماع له مع كبار المسؤولين في إدارته بمشاركة نائبته كامالا هاريس لبحث الوضع في أفغانستان: "أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أميركية في أفغانستان"، مؤكداً "لن أورّث هذه الحرب إلى رئيس خامس".

كما رفع الرئيس الأميركي عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان، محذّراً حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة.

وقال بايدن إنه بعدما أجرى استشارات مع فريقه للأمن القومي قرر إرسال "نحو خمسة آلاف" جندي أميركي، أي أكثر بألفين من العديد المقرر، موضحا أن هؤلاء الجنود سينتشرون في أفغانستان لتنظيم الإجلاء وإنهاء المهمة الأميركية بعد عشرين عاما من العمليات الميدانية.