ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 304 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب سواحل هايتي، من 227 إلى 304 قتلى، ومئات الجرحى.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن السلطات في هايتي، أن الزلزال "قتل 304 أشخاص على الأقل، وأصاب 1800 آخرين بجروح، ودمر مئات المنازل".

والسبت، قال مركز الأبحاث الجيولوجية الأمريكي، إن زلزالا بقوة 7.2 درجات، وقع على بعد 12 كم شمال شرق مدينة "سان جان دو سود" بهايتي.

وأردف أن "الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض، محذرا من وقوع تسونامي عقب الزلزال".

وقال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إنه "سيعلن حالة الطوارئ إثر الزلزال الذي ضرب سواحل البلاد، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية".

وأشار إلى أن "الزلزال، الذي وقع حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (12:30 ت.غ)، أثر بشكل كبير على أقاليم الجنوب وغراند آنس ونيبيس".