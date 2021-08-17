وثيقة فيدرالية تكشف تورط السفارة الفرنسية بكولومبيا في تهريب الكوكايين

كشفت وثيقة نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI تورط السفارة الفرنسية في بوغوتا في عمليات تهريب كوكايين.

ووفقاُ للوثيقة التي نُشرت كجزء من تحقيقات "درع طروادة" الدولية للكشف عن عصابات تجارة المخدرات، فإن المهربون استخدموا الحقيبة الدبلوماسية للسفارة الفرنسية في كولومبيا لتهريب 2 كيلوغرام من مخدر الكوكايين أسبوعياً إلى عدة دول منها أستراليا.

وكشفت الوثيقة أن المهربين كانوا يضعون الكوكايين في ظروف مختومة داخل الحقيبة الدبلوماسية للسفارة.

ونفت الخارجية الفرنسية أن تكون السفارة ضالعة في عملية التهريب في حين التزمت واشنطن الصمت.