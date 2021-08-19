أعلنت شرطة "الكابيتول" الأمريكي، الخميس، تمكنها من السيطرة على محاولة تفجير قرب مكتبة الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وقالت في تغريدات على تويتر، إن الرجل الذي ادعى أن لديه قنبلة في شاحنة قرب مكتبة الكونغرس "استسلم لسلطات إنفاذ القانون بعد ساعة من المواجهة والمفاوضات مع الشرطة".

من جهته، قال توم مانجر، رئيس شرطة الكابيتول (الكونغرس) في مؤتمر صحفي، إنه تم فتح تحقيق مع المشتبه به، على خلفية "سعيه تنفيذ هجوم في واشنطن".

وأضاف أن المشتبه به كان بحوزته "قارورة من غاز البروبان"، وأفاد أن الشخص الذي هدد بتنفيذ الهجوم في محيط الكونغرس لديه "خلفيات جنائية".

وتابع: "المشتبه به يدعى فلويد راي روزبيري، ويبلغ من العمر 49 عاما، وتم نقله إلى السجن".

وفي وقت سابق اليوم الخميس،، أخلت شرطة "الكابيتول" الأمريكي مبنيين تابعين للكونغرس، إثر تهديد بوجود متفجرات في شاحنة مشبوهة.

وقالت الشرطة المسؤولة عن تأمين مبنى الكونغرس، في تغريدات عبر تويتر، إنها أخلت "مبنى مكتب كانون هاوس التابع للكونغرس ومبنى المكتبة" وهما منفصلان عن مبنى الكابيتول.

وطالبت شرطة الكابيتول الجميع بالابتعاد عن محيط مبنى الكونغرس والمكتبة بشكل عام.

وفي إطار محاولات السيطرة على الواقعة، قالت الشرطة إن عناصرها تتحدث مع مشتبه به يدعي أن لديه قنبلة قرب مبنى الكونغرس، مؤكدة ضرورة التعامل معه بحذر وجدية.

يشار أن موظفي الكونغرس وأعضاءه في إجازة هذا الأسبوع.

وتأتي الواقعة بعد أشهر من ترك قنبلة في مقر اللجنتين الوطنيتين للحزبين الديمقراطي والجمهوري بواشنطن، قبل يوم من اقتحام آلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير/ كانون الثاني الماضي.