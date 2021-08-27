واشنطن: لدينا تفويض وكل الصلاحيات لشن هجوم على داعش ـ خراسان

قالت متحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن والجيش الأمريكي "لديهما التفويض وكل الصلاحيات لشن هجوم على تنظيم داعش ـ خراسان في أفغانستان".

وأضافت في مؤتمر صحفي مصور: "أعتقد أنه (بايدن) قال صراحة أمس، إنه لا يريدهم أحياء على الأرض بعد الآن (في الإشارة إلى داعش)".

وقبيل المؤتمر الصحفي، أصدر البيت الأبيض، بيانا، أعلن فيه أن بايدن منح القادة العسكريين خلال اجتماع مع فريق الأمن القومي "الصلاحيات الكاملة وكل الموارد لتنفيذ عمليات ضد داعش وحماية القوات الأمريكية (في أفغانستان)".

وذكر البيان أن العسكريين أطلعوا الرئيس الأمريكي ونائبته كامالا هاريس خلال الاجتماع على "احتمالية وقوع هجوم إرهابي آخر"، مع الإشارة أنهم "يتخذون أقصى إجراءات حماية القوة في مطار كابل".

وحسب بيان البيت الأبيض، ستكون الأيام المقبلة في أفغانستان "الأكثر خطورة" على القوات الأمريكية هناك.