بايدن: نتوقع هجوما جديدا على مطار كابل خلال 36 ساعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن "الوضع في أفغانستان لا يزال خطيرًا للغاية، وأبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدًا وقوع هجوم جديد على مطار كابل خلال 24 إلى 36 ساعة".

جاء "ذلك في بيان صدر السبت عن الرئيس الأمريكي حول مهمة الإجلاء في كابل، ونشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني.

وحذر بايدن أن "خطر الهجمات الإرهابية على المطار لا يزال مرتفعًا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "سنواصل مطاردة أي شخص متورط في هذا الهجوم الشنيع على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابل، ونجعله يدفع الثمن"، في إشارة إلى استهداف تنظيم داعش خراسان فرع أفغانستان، الخميس، مطار كابل.

وأضاف: "عندما يسعى أي شخص لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة أو مهاجمة قواتنا، فإننا سنرد، دون شك".

وحول الضربة الأمريكية التي قتلت عنصرين بارزين في تنظيم داعش على صلة بالهجوم الأخير على مطار كابل، وأصابت ثالثا، أعرب بايدن عن شكره لقائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي على قيادته لتلك المهمة، وعلى التزامه بسلامة القوات الأمريكية في أفغانستان.

ونوّه "رغم الوضع الخطير في كابل، فإننا نواصل إجلاء المدنيين، وبالأمس، أخرجنا 6 آلاف و800 شخص، من بينهم مئات الأمريكيين".

كما أشاد بايدن بتضحية الجنود الـ 13 الذين فقدوا حياتهم في الهجوم، قائلا إنهم "الأبطال الذين قدموا التضحية القصوى في خدمة أعلى مُثلنا الأمريكية من ناحية، وإنقاذ حياة الآخرين من ناحية أخرى".

وأضاف أن "شجاعة جنودنا وتضحيتهم مكنت أكثر من 117 ألفا معرضين للخطر من الوصول إلى بر الأمان حتى الآن".

وجاءت الضربة "الانتقامية" ردًا على استهداف تنظيم داعش خراسان فرع أفغانستان، الخميس، مطار "حامد كرزاي" الدولي بكابل عن طريق هجوم انتحاري أسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وعقب الهجوم، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن ستلاحق الجناة، وقال إنه طلب من وزارة الدفاع إعداد خطط لضرب الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.