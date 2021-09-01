سان دييغو.. تحطم مروحية للبحرية الأمريكية وفقدان 5 أشخاص

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تحطم مروحية تابعة لها قبالة سواحل مدينة سان دييغو جنوبي ولاية كاليفورنيا، وفقدان 5 أشخاص كانوا على متنها.

وأفاد بيان صادر عن الأسطول البحري الثالث، أن المروحية من طراز "MH-60S" كانت على متن حاملة طائرات "يو إس إس ابراهام لينكون" تحطمت في البحر أثناء إجراء عمليات طيران روتينية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا ( نحو 111 كيلومتر) قبالة سواحل سان دييغو.

وأضاف أن الحادثة وقعت في وقت متأخر الثلاثاء، الساعة 16:30 بتوقيت المحيط الهادي (23:30 بتوقيت غرينتش).

وقال متحدث باسم البحرية، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، وفقدان 5 آخرين"، حسبما نقلت عنه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأكد أن جهود البحث مستمرة بحرا وجوا للعثور على أفراد الطاقم المفقودين، فيما لم يتم الكشف عن حالة الشخص الذي تم إنقاذه، أو السبب وراء الحادثة.

وجاءت الحادثة بعد 12 يوما فقط من تولي الكابتن إيمي باورنشميت قيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكون".