وزير الدفاع الأمريكي يدعو روسيا لإنهاء احتلالها في شبه جزيرة القرم

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، روسيا إلى "إنهاء احتلالها في شبه جزيرة القرم ووقف الصراعات شرقي أوكرانيا".

جاء ذلك خلال استضافته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أندري تاران، في البنتاغون، مساء الثلاثاء.

وتعهد أوستن بتقوية العلاقات مع كييف من خلال التوقيع مع نظيره تاران على اتفاق إطار للعلاقات الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأضاف: "أنفقت الولايات المتحدة 2.5 مليار دولار منذ عام 2014 لدعم القوات الأوكرانية حتى تتمكن من الحفاظ على وحدة أراضيها وتأمين حدودها".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس، شرقي أوكرانيا.

وبين الفينة والأخرى، تندلع اشتباكات في دونباس، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.