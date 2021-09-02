إعصار "إيدا" يقتل 8 أمريكيين في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي الأمريكيتين، إثر أمطار غزيرة سببها إعصار "إيدا"، بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الخميس، عن شرطة نيويورك، أن "3 رجال و3 نساء وطفلا لقوا حتفهم إثر الفيضانات في المدينة".

وأضافت القناة أن "رجال الإطفاء انتشلوا جثة من سيارة غرقت عندما علقت في مياه الفيضانات، قرب نهر باسيك بنيو جيرسي (شمال شرق)".

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيارات غارقة على الطرقات السريعة، وتدفق المياه لمحطات مترو الأنفاق والمنازل، بعد أمطار غزيرة أسفرت عن فيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك، وفق القناة.

بدوره، وصف لويس جنتيل نائب رئيس شرطة مدينة باسيك في نيوجيرسي، الوضع بالمدينة بأنه "خطير للغاية"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف جنتيل: "هناك سيارات إطفاء وإسعاف عالقة، ولدينا أشخاص لا يزالون عالقين تحت مياه (الفيضانات)"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، حالة الطوارئ على خلفية الأمطار الغزيرة في أنحاء المدينة والمناطق المجاورة مع اقتراب الإعصار "إيدا".

ودعت إلى "الابتعاد عن الطرقات، وتجنب السفر غير الضروري".

وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا في إصدار إدارة الطيران "توقفا أرضيا" في المطارات الثلاثة الواقعة بنيويورك.

وواصل إعصار "إيدا" الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا مسيره بسرعة 241 كم/ ساعة، واعتبرت دائرة الأرصاد الجوية أنه "من الفئة 4: إعصار كبير وشديد الخطورة".

وبعد الأضرار التي أحدثها الإعصار في لويزيانا، تقدم إلى الشرق الأمريكي، مصحوبا بعواصف ووصل ولاية نيوجيرسي، حيث تسبب في مصرع شخص واحد على الأقل.

وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، حالة الطوارئ بالولاية.