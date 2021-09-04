"البحرية الأمريكية" تعلن مصرع 5 من عناصرها إثر تحطم مروحية

أعلنت البحرية الأمريكية، السبت، مصرع 5 من عناصرها بعد حوالي أسبوع من تحطم مروحية من طراز "MH-60S" في المحيط الهادئ قبالة مدينة "سان دييغو" الساحلية.

وقال أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية، في بيان إن "هذه الخطوة جاءت بعد أكثر من 72 ساعة من جهود الإنقاذ المنسقة، وما يقرب من 30 رحلة إنقاذ وبحث عن الحطام"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف البيان أن "المروحية كانت تقوم بعملية طيران روتينية عندما أقلعت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، إلا أنها سقطت في البحر على بعد 112 كلم قبالة سواحل سان دييغو، الثلاثاء الماضي".

وأوضح البيان أن "القتلى الخمسة هم بحارة من عناصر البحرية الأمريكية".

ووفقا لسياسة البحرية، يتم حجب هويات البحارة لمدة 24 ساعة لإبلاغ أقاربهم، بحسب المصدر نفسه.

ولا يزال التحقيق في سبب تحطم الطائرة مستمراً.