الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر بالتزامن مع انتهاء الحرب وتولي طالبان السلطة

أحيا الأمريكيون اليوم السبت الذكرى السنوية العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، بتذكر الضحايا وتقييم آثار الهجوم الإرهابي الأكثر دموية على الأراضي الأمريكية، وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على النهاية الحرب في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم.





بدأت المراسم عند موقع برجي مركز التجارة العالمي (غراوند زيرو) بدق جرس والوقوف لدقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، بعد عقدين بالضبط من بدء الهجوم بأول أربع طائرات كانت مخطوفة والتي اصطدمت بأحد البرجين التوأمين في مركز التجارة.





انضم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون وأعضاء في الكونغرس وشخصيات بارزة أخرى إلى حشد من ذوي الضحايا، لإحياء ذكرى الهجمات عند النصب التذكاري للهجمات في نيويورك.





ومن المقرر إقامة مراسم أخرى في الموقعين الآخرين للهجمات، مقر وزارة الدفاع (بنتاغون) وحقل قرب مدينة شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا، حيث حطم منفذو الهجمات طائراتهم المختطفة.





قتلت الهجمات إجمالا ما يقرب من 3000 شخص.





من المزمع أن يلقي الرئيس السابق جورج دبليو بوش، زعيم البلاد في 11 سبتمبر/أيلول 2001، ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، كلمتين عند نصب بنسلفانيا التذكاري.





ويعتزم الرئيس الأمريكي الآخر الوحيد بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، دونالد ترامب، التواجد في نيويورك.

وتم التخطيط لمراسم أخرى - من وضع أكاليل الزهور في بورتلاند بولاية مين إلى موكب سيارات الإطفاء في غوام - بجميع أنحاء بلد مليء الآن بلوحات تعبر عن أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتماثيل وحدائق تذكارية.





تأتي الذكرى السنوية للهجمات في ظل جائحة فيروس كورونا وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد.



وتشعر الولايات المتحدة الآن بالقلق من أن تنظيم القاعدة، الشبكة الإرهابية التي وقفت وراء أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، قد يعيد تنظيم صفوفه في أفغانستان، حيث رفع علم حركة طالبان المتشددة مرة أخرى فوق القصر الرئاسي اليوم السبت.