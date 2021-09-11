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واشنطن ترحب بالحكومة اللبنانية الجديدة وتدعو البرلمان للموافقة عليها سريعاً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.09.2021 11:08
واشنطن ترحب بالحكومة اللبنانية الجديدة وتدعو البرلمان للموافقة عليها سريعاً

رحبت الولايات المتحدة الجمعة بتشكيل حكومة في لبنان بعد انتظار دام 13 شهرا، داعية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

وأضاف "نحض على موافقة سريعة من البرلمان حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

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