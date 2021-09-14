إعلام أمريكي: بايدن قرر "معاقبة" مصر بحجب جزء من المساعدات

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت "معاقبة" مصر بحجب "جزء من المساعدات" على خلفية مخاوف متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان.

ونقلت الصحيفة، الإثنين، عن مسؤول أمريكي قوله إنّ القرار يتضمن أيضا "فرض قيود على الأموال التي سترسل إلى مصر".

واعتبرت أن حجب جزء من مساعدات قدرها 300 مليون دولار أمريكي بمثابة "حل وسط".

وتابعت: "رغم أن القرار قد يخيب آمال بعض المشرعين والنشطاء القلقين من الانتهاكات في مصر لكن يمكن القول أيضًا إنه موقف أكثر احتراما لحقوق الإنسان مما اتخذته معظم الإدارات السابقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية الأمريكية إلى القاهرة".

وتمنح الولايات المتحدة سنويا إلى مصر مساعدات بقيمة 1.3 مليارات دولار، 300 مليون منها ربطها الكونغرس الأمريكي بأوضاع حقوق الإنسان.

غير أن وزير الخارجية الأمريكي يمكنه تخطي هذا الشرط وتمرير المساعدات إلى القاهرة، وهو ما كان يجرى في العادة خلال الإدارات الأمريكية السابقة.

ووفقا لـ"بوليتيكو" يخطط وزير الخارجية الأمريكي الحالي، أنتوني بلينكن، اتخاذ خطوة "غير مسبوقة" وعدم استخدام صلاحية تمرير تلك المساعدات إلى مصر.

وقال المصدر للصحيفة الأمريكية: "تسعى الإدارة الأمريكية إلى منح مصر 170 مليون دولار من أصل 300 مليون، على أن يظل المبلغ المتبقي (130 مليون) معلقا حتى تستوفي الحكومة المصرية شروطا غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف أن استخدام الـ170 سيكون مقتصرا على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

ولم يصدر حتى الساعة (8:00 ت.غ) من صباح الثلاثاء، أي تعليق من جانب السلطات الأمريكية أو المصرية حول ما نشرته "بوليتيكو".

وتواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية بشأن حبس المعارضين وتراجع الحقوق والحريات العامة، غير أنها أكدت مرارا احترامها للقانون والدستور فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات.