الرئاسة التركية تنظم معرضين في نيويورك

تعتزم دائرة الاتصال في الرئاسة الجمهورية التركية، تنظيم معرضين في مدينة نيويورك الأمريكية الأول بعنوان "العثمانيون الأمريكيون" والثاني "آيا صوفيا في الأساطير".

وذكرت دائرة الاتصال في بيان، السبت، أنها ستنظم المعرض الأول بين 19-25 سبتمبر/أيلول الجاري والثاني بين 19-24 من الشهر نفسه في "معرض 23 (Gallery 23)" بنيويورك.

ويسلط معرض "العثمانيون الأمريكيون" الضوء على المواطنين العثمانيين الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة منتصف القرن التاسع عشر وأسسوا حياة خاصة بهم مع مرور الوقت.

أما معرض "آيا صوفيا في الأساطير" سيضم أعمالا ستأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن تسمح لهم بالنظر إلى آيا صوفيا من منظور مختلف، بتاريخها الذي يقارب 1500 عام.