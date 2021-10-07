الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتمديد سقف الدين العام

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على رفع سقف الدين بشكل مؤقت (المديونية العامة في الولايات المتحدة) حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين إنه "تمّ التوصل في الكونغرس إلى اتفاق لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بعدما وافق الديمقراطيون على اقتراح الجمهوريين رفع سقف الدين لشهرين".

وأضاف: "لديّ نبأ سار، توصلنا إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى مطلع ديسمبر، ولدينا أمل بأنه بإمكاننا إنجاز ذلك في أقرب وقت اليوم".

والأربعاء، اعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن "الجمهوريين سيسمحون للديمقراطيين برفع سقف الدين قصير الأجل حتى ديسمبر"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه بعد اجتماع مغلق في المجلس، اقترح ماكونيل السماح للديمقراطيين بتمرير رفع سقف الدين قصير الأجل، بهدف الحفاظ على النفقات الحالية حتى ديسمبر دون تعطيل.

وسقف الدين العام هو الحد الأقصى قانونا للمديونية العامة في الولايات المتحدة، وهو محدد عند 28.4 تريليون دولار.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية سيتم بلوغ هذا الحد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.