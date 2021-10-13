بعد إغلاق دام 19 شهرا.. أمريكا تفتح حدودها البرية مع كندا والمكسيك

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستعيد فتح حدودها البرية مع كندا والمكسيك في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، منهية بذلك إغلاقا دام 19 شهرا جراء جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الأربعاء، عن مسؤولين، لم تسمهم، قولهم إن "القواعد الجديدة التي سيتم إعلانها في وقت لاحق اليوم، ستسمح للمسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد بدءا من أوائل الشهر المقبل، بغض النظر عن سبب السفر".

وأضاف المسؤولون أنه "بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، سيكون تلقي التطعيم إلزاميا على المسافرين الأساسيين إلى الولايات المتحدة، مثل سائقي الشاحنات".

ومنذ أشهر تضغط كل من المكسيك وكندا على الولايات المتحدة لتخفيف قيود السفر التي فصلت العائلات وقلصت الرحلات الترفيهية منذ بداية الوباء.

ووفق القواعد الجديدة، لا تفرض السلطات الأمريكية على المسافرين إليها تقديم نتائج فحص سلبية لاختبار الكشف عن كورونا "pcr"، بشرط استيفاء المسافرين لمتطلبات التطعيم.

وستقبل الولايات المتحدة دخول المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بأي من اللقاحات المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، بحسب إفادة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".