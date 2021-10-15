أمريكا.. نقل كلينتون للمستشفى بسبب إصابته بالتهاب لا علاقة له بكوفيد19

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون (75 شعاما) الى مستشفى في ولاية كاليفورنيا بسبب إصابته بالتهاب لا علاقة له بكوفيد، على ما أعلن الخميس متحدث باسمه مؤكدا أنه "يتماثل للشفاء".

وقال الأطباء إن كلينتون مصاب بالتهاب في الدم.

ونقل كلينتون إلى مستشفى في إيرفين بجنوب كاليفورنيا مساء الثلاثاء، حسبما غرد أنغيل أورينا.

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى باستثناء القول إن الالتهاب لا علاقة له بكوفيد.

وقال المتحدث "إنه يتعافى، وحالته المعنوية جيدة، وهو ممتن جدا للأطباء والممرضات والطاقم الذين قدموا له رعاية ممتازة".

وأكد المركز الطبي في جامعة كاليفورنيا أن كلينتون نقل إلى المستشفى دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

ونشر المتحدث بيانا من أطباء كلينتون قالوا فيه إن الأخير نقل إلى المستشفى "لتتم مراقبته من كثب" وإنه "تلقى مضادات حيوية وسوائل من طريق الوريد".

وأضاف "بعد يومين من العلاج بدأت كريات الدم البيضاء بالانخفاض كما أنه يستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد".

وقال الأطباء إنهم على اتصال دائم بالفريق الطبي لكلينتون ومقره نيويورك بمن فيهم طبيب القلب "ونأمل أن يعود إلى المنزل قريبا".

وذكرت شبكة سي إن إن أن كلينتون أصيب بالتهاب في المسالك البولية امتد إلى الدم.

وقال المراسل الطبي للشبكة، سنجاي غوبتا، إن كلينتون أفاد عن شعوره بالتعب خلال زيارة إلى كاليفورنيا الثلاثاء وتوجه إلى المستشفى لإجراء فحوص بينت عدم إصابته بكوفيد-19 أو مشكلات متعلقة بالقلب.

كان كلينتون الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001. انتُخب بعمر 46 عاما وكان ثالث أصغر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

في 1998 وجه له مجلس النواب اتهامات بغرض عزله، على خلفية الكذب فيما يتعلق بعلاقته مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وبرأه مجلس الشيوخ بنهاية الأمر في شباط/فبراير 1999.

في 2004 وبعمر 58 عاما خضع كلينتون لعملية قسطرة لأربعة شرايين بعدما رصد الأطباء مؤشرات على انتشار مرض في القلب.

بعد المشاكل الصحية بدأ كلينتون الذي كان معروفا بحبه للمأكولات الدهنية، في اتباع حمية نباتية.

في 2010 خضع كلينتون لجراحة لتوسيع شريان بعدما اشتكى من آلام في القلب.

في العام نفسه قال إن قراره اتباع حمية نباتية لم يكن صعبا.

وعن عدم صعوبة اتخاذ القرار قال كلينتون في فعالية نظمتها في دالاس جمعية للرفق بالحيوان "ليس عندما تكون قد خضعت لعملية قسطرة لأربعة شرايين وتريد أن تعيش لتصبح جدا لأحفادك".