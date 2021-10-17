اختطاف 17 مبشرا أمريكيا في هاييتي

أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، الأحد، أن عصابة في هاييتي اختطفت 17 من المبشرين المسيحيين الأمريكيين، بينهم أفراد من أسرهم.

ونقلت الوكالة عن رسالة صوتية لجماعة المساعدات المسيحية ومقرها أوهايو، أن المبشرين اختطفوا، السبت، بعد أن غادروا دارا للأيتام.

وذكرت الرسالة أن المدير الميداني للبعثة التبشيرية يعمل مع السفارة الأمريكية، وتم اختطاف عائلته وشخص آخر مجهول الهوية، فيما لم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

ويأتي اختطاف المبشرين بعد أيام فقط من زيارة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى لهاييتي، حيث وعدوا بتقديم المزيد من الموارد للشرطة الوطنية، والتي تتضمن 15 مليون دولار للمساعدة في الحد من عنف العصابات.

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة الأمريكية إنهم على علم بتقارير الاختطاف.

وأكد المتحدث أن "رفاهية وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج هي من أعلى أولويات وزارة الخارجية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتعاني هاييتي من تصاعد عمليات الخطف من قبل العصابات، والتي تضاءلت بعد اغتيال الرئيس، جوفينيل مويس، في منزله في 7 يوليو/ تموز الماضي.

وتطالب العصابات بفديات تتراوح بين بضع مئات من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار، وفقا للسلطات المحلية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، تم الإبلاغ عن اختطاف ما لا يقل عن 328 شخصا، مقارنة بإجمالي 234 حالة اختطاف في عام 2020 بأكمله، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هاييتي.

والجمعة، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في هاييتي لمدة 9 أشهر.