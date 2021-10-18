هايتي.. عصابة تختطف 17 أمريكياً وكندياً واحداً ينتمون لمنظمة مسيحية

اختطف 18 شخصاً ينتمون لمنظمة "كريستيان إيد" المسيحية الأمريكية، بينهم 17 أمريكيا وكندي واحد، في هايتي، وفق ما أعلنت المنظمة.

وأوضحت المنظمة، ومقرها في ولاية أوهايو، في بيان الأحد، إن "المجموعة المكونة من 17 مواطنا أمريكيا ومواطنا كنديا واحدا تضم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد البيان أن "السلطات تبحث عن سبل للمساعدة".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر في قوات الأمن الهايتية (لم تسمّه لحساسية القضية) قوله إن "التحقيقات جارية".

فيما أرجع المصدر الاختطاف إلى أفراد عصابة محلية.

وبهذا الخصوص، قال وزير خارجية هايتي، كلود جوزيف، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، إن "المسؤولين الهايتيين على اتصال مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حادث الاختطاف".

والسبت، كان المخطوفون يسافرون بالسيارات إلى "تيتانيان" شمال العاصمة بورت أو برنس بعد زيارة دار للأيتام في منطقة كروا دي بوكيه، عندما تم اختطافهم على الطريق بين المنطقتين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن شخص مطلع على عملية الاختطاف تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن أحد المخطوفين، وهو مواطن أمريكي، نشر تسجيلا لطلب المساعدة عبر برنامج "واتس آب" للتواصل الاجتماعي أثناء حدوث الاختطاف.

وجاء في الرسالة "أرجوكم صلوا من أجلنا.. نحن محتجزون رهائن، لقد اختطفوا سائقنا.. صلوا صلوا صلوا.. لا نعرف إلى أين سيأخذوننا".