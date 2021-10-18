وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول ببفيروس كورونا

توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، عن عمر يناهز 84 عاما، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب ما أعلنته أسرته، أصيب باول بكورونا وساءت حالته رغم تلقيه جرعات اللقاح اللازمة ضد الفيروس.

وفي عام 1989 أصبح باول أول شخص من ذوي البشرة السوداء يترأس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، كما أشرف على الغزو الأمريكي لبنما، وحرب الكويت عام 1991.

وفي عام 2003 تعرضت سمعة باول لانتكاسة كبيرة أمام مجلس الأمن في قضية الحرب الأمريكية على العراق، بعد تقديمه معلومات خاطئة زعم فيها أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أخفى سر أسلحة الدمار الشامل.