ترامب يرفع دعوى لمنع نشر وثائق اقتحام الكونغرس

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية، لمنع نشر الوثائق والمستندات المرتبطة بواقعة اقتحام الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وزعمت الدعوى أن طلب لجنة برلمانية معنية بالتحقيق في اقتحام الكونغرس الحصول على الوثائق غير مسبوق من حيث اتساعها ونطاقها، مشيرة إلى أن الوثائق ليس لها علاقة بأي غرض تشريعي مشروع.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، اتهم ترامب فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض حماية الوثائق، واصفا هذه الخطوة بأنها حيلة سياسية لاستيعاب الحلفاء السياسيين لجو بايدن.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعترف ترامب بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول ما قام به أنصاره يوم اقتحام مبنى الكابيتول إلى لجنة الكونغرس المختصة بالتحقيق في تلك الأحداث.

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأنه من حق الرؤساء الحفاظ على سرية بعض الوثائق والمناقشات، إلا أن الرئيس المتواجد في الحكم هو فقط من يمتلك صلاحية البت في تطبيق هذا الحق فقط.

واستغل ترامب هذه الصلاحيات التنفيذية سابقا عام 2019 لمنع الكونغرس من الوصول إلى تقرير القاضي روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

واقتحم أنصار ترامب الكونغرس أثناء جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن في يناير الماضي، ما أثار حالة من الفوضى قتل على أثرها 5 أشخاص.