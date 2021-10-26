بايدن يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس باسطنبول بالبيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول برثلماوس، والوفد المرافق له.

وعقب اللقاء الذي عقد بعيدا عن وسائل الإعلام، وصف برثلماوس اللقاء مع بايدن بأنه كان إيجابيا للغاية، مضيفا أنه أطلق مبادرة لتأمين تطعيم جميع سكان العالم بلقاح كورونا.

ولفت إلى أن المبادرة أطلقت بالتعاون مع بابا الفاتيكان فرنسيس ورئيس أساقفة الكنيسة الإنجليزية، إضافة لرجال دين مسلمين ويهود حول العالم.

ويوم أمس الاثنين، بدأ برثلماوس زيارته إلى الولايات المتحدة، استهلها بلقاء مع السفير التركي بواشنطن حسن مراد مرجان، ثم التقى مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.