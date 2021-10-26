واشنطن تحتج على سماح إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

أرسلت الإدارة الأمريكية احتجاجا للحكومة الإسرائيلية على قرارها السماح ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام أمريكي.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم، عن مصادر مطلعة (لم يسمها) أن إدارة الرئيس جو بايدن احتجت سرا على خطة الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تخطيط وبناء اكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب الموقع، فإن السماح ببناء الوحدات الجديدة في المستوطنات ستكون الأولى منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، وتأتي بعد ضغط بايدن وكبار مساعديه شخصيًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتقييد النشاط الاستيطاني وتقليل عدد الوحدات السكنية الجديدة.