وداعاً فيسبوك.. زوكربيرغ يغير اسم شركته إلى "ميتا"

أعلنت شركة فيسبوك عملاق مواقع التواصل الاجتماعي في العالم تغيير اسمها إلى ميتا Meta المشتق من التقنية ثلاثية الأبعاد يعرف باسم Metaverse (ميتافيرس).

واختارت الشركة الأمريكية الاسم الجديد تماشيا سياستها الرامية إلى إنشاء عالم افتراضي متكامل قائم على التقنية ثلاثية الأبعاد المعروفة باسم Metaverse (ميتافيرس).

وكشفت الشركة الشهيرة عن اسمها الجديد في رسالة مصورة لمديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ، بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجمع كلمة ميتافيرس بين كلمتي "ميتا" و"يونيفرس" بالإنجليزية، أي "الكون الفوقي" وتشكل نوعًا من البديل الرقمي للعالم المادي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.

ومن المفترض أن تتيح تقنية "ميتافيرس" زيادة التفاعلات البشرية عبر الإنترنت من خلال تحريرها من القيود المادية بفضل تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويأتي الاسم الجديد بعد فضيحة طالت الشركة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعدما كشفت فرانسيس هوغن، المسؤولة السابقة في فريق النزاهة المدنية بالموقع عن ارتكاب "فيسبوك" عدد من المخالفات بينها تأجيج العنف العرقي في إثيوبيا وميانمار، وأشارت إلى صمت الموقع عن ممارسات ارتكبها مشاهير وشخصيات عامة بموجب ما أطلقت عليه "القائمة البيضاء".