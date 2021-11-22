الولايات المتحدة.. 5 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في حادثة دهس

قتل 5 أشخاص وجرح 40 في اقتحام سيارة حشد أثناء عروض عيد الميلاد في ولاية ويسكنسون الأميركية، عصر الأحد.

وقالت شرطة واكيشا حيث وقع الحادث في بيان: "نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين بجروح. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية" مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق.

ووقع الحادث الأحد قرابة الساعة 16,30 (الساعة 22,30 ت غ).

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحافي "كان عرض الميلاد في واكيشا جاريا عندما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الحواجز من الجانب الغربي متجهة إلى الشارع الرئيسي".

وأضاف "صدمت السيارة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال".