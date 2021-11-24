الولايات المتحدة: إيران قريبة جدا من صنع سلاح نووي

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، إن إيران باتت قريبة جدا من صنع سلاح نووي.

وأضاف في تصريح لمجلة التايم الأمريكية إن قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في حال فشل المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المقرر استئنافها في فيينا في 29 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وتابع القائد الأمريكي قائلا في هذا الصدد إن "إيران قريبة جدا" من صنع سلاح نووي، مذكرا بموقف إدارة بلاده من ذلك.

وقال: "رئيسنا قال إنهم لن يحصلوا على سلاح نووي. الدبلوماسيون في الصدارة الآن بشأن هذا الأمر لكن القيادة المركزية لديها دائما جملة من الخطط التي يمكننا تنفيذها إذا ما تم توجيهنا بذلك".

وذكر أيضا أن "الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية هو أنهم بنوا منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية."

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الإيرانيون مع نظرائهم الأوروبيين والروس والصينيين في فيينا يوم 29 نوفمبر لبحث إمكانية العودة للاتفاق النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

ولن تشارك الولايات المتحدة في المحادثات بناءً على طلب إيران، وقد حذر المسؤولون الأمريكيون مرارًا من أن الوقت ينفد للعودة للاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وأجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، وسط تعثر انعقاد جولة جديدة.

وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.