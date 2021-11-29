الكرملين يتوقع عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن قبل حلول نهاية العام

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن قبل حلول نهاية العام.

وردا على سؤال حول ما إذا تم تحقيق أي تقدم في المحادثات حول عقد القمة بين الزعيمين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، الأحد، "لا لم يتم حتى الآن تحديد الموعد.. نأمل في أن تجري هذه المحادثة قبل نهاية العام الجاري"، بحسب وكالة "تاس" المحلية.

وحول الصيغة المتوقعة لهذه المحادثة، رجح بيسكوف أنها "ستجري بشكل مؤتمر عبر الفيديو".

وتأتي التحضيرات للقمة الثانية بين الرئيسين في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين، بعد أن تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة، بحسب الكرملين.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أجرى بوتين وبايدن، في مدينة جنيف السويسرية، أول قمة بينهما استمرت نحو 4 ساعات واتفقا خلالها على إعادة سفيري البلدين بعد استدعائهما سابقا.

وأعلن بوتين آنذاك أنه ليست لديه أوهام إلا أن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة ويمكن الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.