الجراح التركي الشهير "أوز" يعلن ترشحه لمجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن جراح القلب التركي العالمي الشهير "محمد أوز"، عن نيته في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري بولاية "بنسلفانيا".

جاء ذلك في مقالة كتبها، ونشرت يوم أمس الثلاثاء في صحيفة "واشنطن إكزامنر" الأمريكية، حيث أعلن فيها بأنه سينخرط في الحياة السياسية بأمريكا.

وعن الدافع الرئيسي لهذه الخطوة قال "أوز": "نحن غاضبون من حكومتنا ومن بعضنا البعض، لم نتمكن من إدارة الأزمات بشكل فعال مثل الأجيال الماضية، ولا سيما خلال فترة تفشي كورونا، وهذا هو السبب في أنني أرشح نفسي لمجلس الشيوخ؛ وذلك للمساعدة في إيجاد الحلول".

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب "أوز" الذي يبلع 61 عاماً، من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأمريكي والعالمي من خلال ظهوره الأسبوعي في برنامج "أوبرا وينفري الحواري، ثم تقديمه برنامج "ذا دكتور أوز شو".