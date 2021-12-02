ترامب: لولاي لاستغرق تطوير اللقاح ضد كورونا 12 عاماً

ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى أنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 رغم ما شهدته ولايته من اضطرابات وانتقادات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لقناة «GB News» البريطانية، ونشرت الأربعاء.

وأضاف ترامب قائلا "إنني أحب بلادنا، أوصلتها إلى مستوى لم يسبق له مثيل".

وتابع "بعد ذلك أتى فيروس كورونا، لكنني أعدتها من جديد (إلى هذا المستوى)، طورت اللقاحات التي تستخدمونها، التي نستخدمها نحن جميعًا والعالم كله وأنقذت عشرات الملايين من الأشخاص في كل أنحاء العالم".

واستطرد قائلا: "وذلك في أقل من 9 أشهر. هذا الأمر كان من شأنه أن يتطلب 12 عامًا... هم توقعوا أن يستغرق ذلك 12 عاما، قالوا إنها لن تنجح، لكنها عملت بشكل رائع".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق موضحًا أن السياسة تعجبه لأنه يساعد الناس عبرها، مصرحًا: «هذا هو سبب قيامي بذلك».

وانتقد ترامب خصومه الديمقراطيين بسبب مبادرتهم بعمليتي عزل خلال ولايته ونشر «الكذبة» حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

وتولى ترامب الذي مثل الحزب الجمهوري الرئاسة الأمريكية من 2017 إلى 2020 لكنه خسر في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام الرئيس الحالي، الديمقراطي جو بايدن.