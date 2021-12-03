بايدن يبعث برسالة تحذير قوية لروسيا من التدخل في أوكرانيا

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن إنه بصدد إعداد "مجموعة من المبادرات" لأجل حماية أوكرانيا من هجوم روسي مع تصاعد التوتر بين البلدين.

وأوضح بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أن الهدف من هذه المبادرات "أن تجعل من الصعب جدا بالنسبة إلى بوتين أن يفعل ما يخشى الناس أن يفعله".

من المقرر أن يبحث الرئيس الأميركي ونظيره الروسي قريبا التوترات حول أوكرانيا بشكل مباشر، بعد سبع سنوات من ضم روسيا شبه جزيرة القرم وسيطرة القوات الانفصالية الموالية لروسيا على جزء من شرق الجمهورية السوفياتية السابقة.

وتتصاعد التوترات منذ أسابيع بين البلدين وهناك تخوّف من هجوم محتمل على أوكرانيا من جانب روسيا المتهمة بحشد عشرات الآلاف من الجنود على الحدود.

ومن أجل تهدئة التوترات، تدعو موسكو إلى "ضمانات أمنية" وتأكيدات على أن حلف شمال الأطلسي لن يستمر في التوسع شرقا مع تقديم أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الحلف.

من جهتها، ترفض كييف التخلي عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهو أمر تقدّمت بطلب من أجله عام 2008 ولم يبت بعد.

ويعني الانضمام إلى الناتو أن دول الحلف الأخرى بقيادة الولايات المتحدة، ستكون مطالبة بالتدخل عسكريا للدفاع عن أوكرانيا في حال حدوث عدوان.