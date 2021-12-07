الأمم المتحدة: مخصصات البنك الدولي لأفغانستان لن تمر عبر طالبان

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن مخصصات البنك الدولي المالية التي أقرها يوم الجمعة لصالح أفغانستان، لن تمر عبر أي مؤسسة تابعة لحركة طالبان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالقر الدائم للمنظمة بنيويورك.

وقال دوجاريك: "هذه الأموال سيتم استخدام جزء منها من قبل برنامج الأغذية العالمي وستذهب مباشرة لشراء المستلزمات الضرورية والطعام وغيرها".

وأضاف أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشأ صندوقا خاصا لدفع رواتب العاملين في المجال الصحي مباشرة، ولذلك فإن هذه الأموال لن تمر مطلقا بأي هياكل مؤقتة تابعة لسلطات الأمر الواقع طالبان في كابل.

وفيما يخص مساعدات فصل الشتاء، قال دوجاريك: "تقديمها مستمر في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تلقى أكثر من 81 ألف شخص حصصهم في ولايات ننجرهار وكونار ونورستان الأسبوع الماضي".

وأردف "كما تلقى نحو 284،500 شخص مساعدات غذائية عاجلة، وتم صرف مساعدات نقدية لنحو 46 ألف آخرين في ولايتي باكتيا وكابول".

في 25 أغسطس/آب الماضي، أعلن البنك الدولي، وقف صرفه الأموال المخصصة لعملياته في أفغانستان بعد أن سيطرت طالبان على البلاد، إلا أنه يوم الجمعة الماضية، أعلن موافقته تقديم 280 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في هذا البلد من خلال الأمم المتّحدة والوكالات الإنسانية الأخرى.