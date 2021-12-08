عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين إيرانيين وسوريين وأوغنديين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين وسوريين وأوغنديين بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في بلادهم.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية ونشر على موقعها الإلكتروني، اليوم.

وذكر البيان أن وزارة الخزانة الأمريكية بالتشاور مع وزارة الخارجية استهدفت جهات فاعلة عسكرية ضالعة بارتكاب انتهاكات حقوقية.

وأضاف البيان أن "الجهات المستهدفة تشمل قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية وضابطين في القوات الجوية السورية مسؤولين عن شن هجمات بأسلحة كيميائية ضد مدنيين، و3 ضباط استخبارات في أجهزة الامن والاستخبارات القمعية في سوريا".

كما عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية 7 أفراد إيرانيين وكيانين أمنيين إيرانيين ضالعين أيضا بانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان.

وقال بيان الخارجية إنه بموجب قانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات)، حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وشمل هذا الإجراء سجن زاهدان وسجن أصفهان المركزي المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي.

واختتم البيان بالقول "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية والمساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأنها ستستخدم مجموعتها الكاملة من الأدوات لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيلها".