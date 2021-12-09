إطلاق اسم خاشقجي على شارع تقع فيه السفارة السعودية بواشنطن

أقرّ مجلس العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، مشروع قانون لتسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية باسم الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر مراسل الأناضول، أن مجلس واشنطن أقر بالإجماع في جلسة تصويت على "قانون طريق جمال خاشقجي".

وأضاف أنه بحسب التنظيم الجديد سيطلق اسم "طريق جمال خاشقجي" على جزء من شارع "نيو هامبشاير" الذي تقع فيه السفارة السعودية.

وفي كلمة خلال التصويت، قال عضو مجلس واشنطن، بروك بينتو، إن جمال خاشقجي كان يعرف بأنه الضوء الساطع على السعودية.

وشدد أن تغيير اسم الشارع يشير إلى إيلاء سكان العاصمة واشنطن الأهمية للصحافة الحرة والمستقلة.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.