المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي قريبا إلى تركيا لبحث حل الأزمة الإثيوبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن جولة جديدة لمبعوث البلاد الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، تشمل تركيا ومصر والإمارات لبحث سبل حل الأزمة الإثيوبية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال الموجز الصحفي اليومي، أن إنهاء الاشتباكات في إثيوبيا لا يمر من خلال الحل العسكري، معربا عن رغبة بلاده في استخدام الوسائل الدبلوماسية.

وأوضح أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه إلى تركيا ومصر والإمارات لبحث الحل الدبلوماسي للنزاع المتصاعد شمالي إثيوبيا، لكنه لم يحدد موعد لهذه الزيارات.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية إنفاذ للقانون بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.